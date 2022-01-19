Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед», если клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона

Португальская звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть команду в случае, если клуб не финиширует в лигочемпионской четверке по итогам сезоне.

Как сообщает испанская AS, футболист хочет побить рекорд скончавшегося накануне легендарного игрока мадридского «Реала» Франсиско Хенто, выигрывавшего Лигу чемпионов шесть раз. Для того, чтобы повторить это достижение Роналду достаточно завоевать трофей еще один раз.

После 20 матчей манкунианцы с 32 очками занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

По ходу сезона команда поменяла главного тренера: вместо отправленного в отставку Уле-Гуннара Сульшера у руля встал экс-директор по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник.