Главный редактор CSKA TV Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после скандального поста

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева закрыла комментарии в своем инстаграме после скандальной публикации о трансфере турецкого футболиста Юсуфа Языджи.

Как сообщает RT, Кирильчева сначала опубликовала извинения за распространенный ранее пост, а затем закрыла комментарии в своем аккаунте.

Напомним, анонсировав подписание новичка, клуб выложил вымышленные переговоры с ним, в ходе которых представители армейцев якобы уговаривают игрока перейти в столичную команду, использовав в качестве аргумента фразу: «у нас здесь много Наташ», после чего отвечает, что будет через пять минут.

Позже пост был удален из всех клубных аккаунтов в соцсетях армейцев.

Ранее стало известно о том, что Языджи перешел в ЦСКА из французского «Лилля» на правах аренды с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне турок провел 22 матча, в которых забил один мяч.