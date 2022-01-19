Депутат Госдумы РФ: К сожалению, отдельные российские женщины создали такой образ «Наташ»

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отреагировала на публикацию клубным телевидением ЦСКА скандального ролика, посвященного переходу в команду турецкого футболиста Юсуфа Языджи.

«ЦСКА добился своего, сделал рекламу приезда своего футболиста. Возможно, его никто и не знал, но теперь запомнили фамилию. К сожалению. Живем в мире, когда яркое заглавие решает все, и не факт, что содержание будет соответствовать заголовку.

Эта шутка должна оскорблять Наташ. Потому что в Турции, к сожалению, такое мнение, и турецкие мужчины периодически к нам так относятся. И отдельные российские женщины тоже создали такой образ, к сожалению, это так. Самое интересное, что эти девушки зачастую не только из России, но и из Украины», - приводит слова Журовой телеканал «Матч ТВ».

Напомним, анонсировав подписание новичка, клуб выложил вымышленные переговоры с ним, в ходе которых представители армейцев якобы уговаривают игрока перейти в столичную команду, использовав в качестве аргумента фразу: «у нас здесь много Наташ», после чего отвечает, что будет через пять минут.

Позже пост был удален из всех клубных аккаунтов в соцсетях армейцев.

Ранее стало известно о том, что Языджи перешел в ЦСКА из французского «Лилля» на правах аренды с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне турок провел 22 матча, в которых забил один мяч.