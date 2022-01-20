«Тоттенхэм» забил два мяча в добавленное время и вырвал победу у «Лестера»

В перенесенном матче 17-го тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» на выезде нанес поражение «Лестеру».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Гарри Кейн и дважды забивший в добавленное арбитром время Стевен Бергвейн.

Хозяева ответили голами Патсона Даки и Джеймса Мэддисона.

«Тоттенхэм» набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея две игры в запасе.

«Лисы» с 25 очками остались на десятой позиции.

АПЛ

17-й тур

«Лестер Сити» - «Тоттенхэм Хотспур» - 2:3 (1:1)

Голы: Дака, 24; Мэддисон, 76 - Кейн, 38; Бергвейн, 90; 90.