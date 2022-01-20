«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Брентфорд»

В перенесенном матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде нанес поражение «Брентфорду».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Энтони Эланга, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд. Гости ответили мячом Айвана Тони за пять минут до конца основного времени.

«Красные дьяволы» продолжают вести борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, однако пока остаются седьмыми, набрав 35 очков.

«Брентфорд» с 23 очками остался 14-м.

АПЛ

17-й тур

«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед» - 1:3 (0:0)

Голы: Тони, 85 - Эланга, 55; Гринвуд, 63; Рэшфорд, 78.