Месси не был включен в заявку сборной Аргентины на ближайшие матчи квалификации к ЧМ-2022

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не примет участие в ближайших матчах сборной Аргентины в рамках отборочного этапа к ЧМ-2022. Об сообщает пресс-служба национальной команды.

Отметим, что в начале января 34-летний футболист сдал положительный тест на коронавирус. По этой причине он пропустил две игры парижан в чемпионате Франции против «Лиона» (1:1) и «Бреста» (2:0). Два дня назад форвард вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, что 28 января сборная Аргентины сыграет гостевой матч против Чили, а 2 февраля на своем поле примет Колумбию.

В данный момент подопечные Лионеля Скалони занимают второе место в турнирной таблице квалификации к ЧМ-2022 в Южной Америке, набрав 29 очков в 13 играх. Добавим, что аргентинцы уже гарантировали себе выход в финальную часть мирового первенства в Катаре.