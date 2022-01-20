«Мы провели очень хороший контрольный матч». Черчесов - о первом поражении с «Ференцварошом»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал первое поражение команды под своим руководством.

«Я думаю, что мы провели очень хороший контрольный матч, он стоил этих двух с половиной часов дороги. Приятно видеть, что игру посетили наши болельщики.

В этом матче было очень важно было сыграть в свой футбол и выпустить некоторых игроков на 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. У нас нет десяти игроков, трое из которых уехали на Кубок Африки.

Были вещи, которыми я доволен, но были и моменты, которыми я не был доволен. У нас есть еще неделя, чтобы подготовиться к началу чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не принесет проблем», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, в товарищеском матче подопечные Черчесова уступили ДАКу со счетом 0:2.

После 16 туров национального первенства «Ференцварош» с 35 очками лидирует в турнирной таблице.