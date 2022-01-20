Фукс хочет уйти из ЦСКА – игрок может вернуться в чемпионат Бразилии

Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Согласно данным Torcedores, 22-летний бразилец не заинтересован в том, чтобы продолжать свою карьеру в стане армейцев. Отмечается, что игрок планирует вернуться на родину. Как сообщает источник, агент футболиста уже связался с представителями «Фламенго», чтобы обсудить возможный переход своего клиента.

Напомним, что Фукс пополнил состав ЦСКА в августе 2020 года, подписав с красно-синими контракт на пять лет. Сумма его трансфера из «Интернасьонала» составила восемь миллионов евро. С тех пор он отыграл за армейцев всего четыре матча. При этом футболист из-за различных повреждений пропустил более 250 дней.