«Челси» хочет подписать Гави

Центральный полузащитник «Барселоны» Гави входит в сферу интересов «Челси».

Как сообщает El Nacional, руководство лондонского клуба готово выкупить 17-летнего испанца за 50 миллионов евро, прописанных в контракте игрока в качестве суммы отступных.

Отмечается, что сине-гранатовые намерены сохранить футболиста в своем составе – недавно каталонцы начали переговоры по поводу продления трудового сотрудничества с хавбеком. Ранее появилась информация, что в услугах полузащитника также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Гави является воспитанником академии «Барселоны». В составе команды он отыграл 24 матча, забил один гол и отдал три результативных передачи. За сборную Испании футболист уже провел четыре встречи..