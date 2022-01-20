Немец Блессин возглавил «Дженоа»

Пресс-служба «Дженоа» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Александер Блессин.

Отмечается, что контракт между 48-летним немцем и генуэзцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Таким образом, он сменил на этом посту украинца Андрея Шевченко.

Добавим, что ранее в своей карьере Блессин возглавлял бельгийский «Остенде». Под его руководством клуб одержал 26 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 28 поражений. Также специалист тренировал молодежные команды «Лейпцига».

В данный момент «Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в 22 турах. Отставание от спасительной 17-й строчки, на которой располагается «Венеция», составляет шесть очков.