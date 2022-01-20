«Презентация вышла с душком». Ветеран ЦСКА - о неудачном анонсе клубом трансфера Языджи

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал скандальную публикацию в клубных соцсетях, связанную с переходом в команду турецкого футболиста Юсуфа Языджи.

«Надо думать, когда вы что-то выставляете в клубные социальные сети. Конечно, все хотели посмеяться. Но можно же было сразу пояснить, что это шутка, а не провокация. Презентация вышла неудачной, с душком. Такими вещами нужно заниматься серьезней», - приводит слова Масалитина «РИА Новости».

Напомним, анонсировав подписание новичка, клуб выложил вымышленные переговоры с ним, в ходе которых представители армейцев якобы уговаривают игрока перейти в столичную команду, использовав в качестве аргумента фразу: «у нас здесь много Наташ», после чего отвечает, что будет через пять минут.

Позже пост был удален из всех клубных аккаунтов в соцсетях армейцев.

Ранее стало известно о том, что Языджи перешел в ЦСКА из французского «Лилля» на правах аренды с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне турок провел 22 матча, в которых забил один мяч.