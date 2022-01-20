Агент Фукса: Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо еще услуги игрока

Агент Стефано Кастанья, представляющий интересы центрального защитника ЦСКА Бруно Фукса, прокомментировал появившуюся информацию о том, что его клиент планирует покинуть армейский клуб этой зимой.

Ранее стало известно, что 22-летний футболист недоволен своим положением в московской команде и хочет вернуться в Бразилию. Отмечалось, что услуги игрока были предложены «Фламенго».

– Это ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо еще услуги Фукса, – приводит слова агента Sport24.

Напомним, что Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года. За это время он принял участие лишь в четырех матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. Добавим, что за время пребывания в стане красно-синих футболист пропустил более 250 дней из-за различных травм.