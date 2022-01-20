«Позорище из позорищ». Экс-президент «Спартака» прокомментировал скандал вокруг ЦСКА

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на скандальную публикацию в соцсетях клубным телевидением ЦСКА о трансфере Юсуфа Языджи.

«Ужас какой. У нас эти пиар-службы в некоторых командах «феерят» такой дурью, что нарочно не придумаешь. В прошлом году «Спартак» лидировал, но, видимо, «армейцы» хотят везде их опережать, и в этот раз, думаю, точно опередили.

Такую глупость даже трудно себе представить что может превзойти. Такой бред и самоунижение по отношению к стране. Это вот прямо позорище из позорищ. Оттого еще противнее, что российская команда сама унижает свою Родину.

Это для народа, у кого образование - ниже среднего», - приводит слова Червиченко Eurostavka.

Напомним, анонсировав подписание новичка, клуб выложил вымышленные переговоры с ним, в ходе которых представители армейцев якобы уговаривают игрока перейти в столичную команду, использовав в качестве аргумента фразу: «у нас здесь много Наташ», после чего отвечает, что будет через пять минут.

Позже пост был удален из всех клубных аккаунтов в соцсетях армейцев.

Ранее стало известно о том, что Языджи перешел в ЦСКА из французского «Лилля» на правах аренды с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне турок провел 22 матча, в которых забил один мяч.