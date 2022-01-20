«Я крайне возмущен, даже не знаю, как это выразить». Мостовой - о назначении Яхья в «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение алжирского специалиста Антара Яхья на пост технического директора клубной академии красно-белых.

«Я эту новость прочитал вчера и был этим крайне возмущен. К сожалению, такие реалии сегодняшнего футбольного сообщества. Даже не знаю, как это выразить. Что какой-то алжирец будет руководить футбольной школой «Спартака». Будет работать над тем, что наши дети, дети нашей страны, будут вырастать, он их будет развивать. Якобы развивать. Поверьте, я за свою футбольную карьеру видел столько людей, которые якобы развивают…», - написал Мостовой в своем телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» объявил о подписании контракта с алжирцем 17 января.

Яхья является бывшим футболистом, который, кроме игр в составе национальной команды, известен также по выступлениям за немецкие и французские коллективы.

Всего алжирец провел за сборную своей страны 52 матча, забив семь голов и завершив игровую карьеру в 2017 году.

Напомним, после 18 туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда также продолжает выступление в Лиге Европы, где имеет хорошие шансы на выход в плей-офф.