Анри может стать главным тренером «Бордо»

Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри, в данный момент занимающий пост ассистента главного тренера сборной Бельгии, может продолжить свою карьеру в чемпионате Франции.

Согласно данным RMC Sport, 44-летний специалист может возглавить «Бордо», рассматривающий возможный уход нынешнего наставника клуба Владимира Петковича. Отмечается, что перестановки на тренерской скамейке «жирондинцев» могут произойти в ближайшее время в том случае, если результаты команды под руководством швейцарца не улучшатся.

Напомним, что ранее в своей карьере Анри возглавлял «Монреаль» и «Монако». Свою должность в сборной Бельгии он занимает с мая прошлого года.

В данный момент «Бордо» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков в 21 туре.