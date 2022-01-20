Стыковые матчи сборной России в рамках ЧМ-2022 могут перенести из «Лужников» на «Динамо»

Стыковые матчи сборной России в рамках чемпионата мира 2022 года могут перенести из «Лужников» на стадион «Динамо» в Петровском парке.

Как сообщает «РБ-Спорт», «Лужники» испытывают проблемы с газоном, и пока непонятно, в каком состоянии он будет в конце марта, когда пройдут встречи. Кроме того, организаторы не видят смысла заполнять главный стадион страны менее, чем наполовину в случае ограничения посещаемости Роспотребнадзором.

Напомним, в настоящее время в столице разрешено заполнять трибуны на спортивных мероприятиях на 70 процентов от их общей вмещаемости. При этом все зрители должны иметь QR-код, полученный либо в результате полного прохождения вакцинации от коронавируса, либо перенесения болезни.

Полуфинальный стыковой поединок против команды Польши состоится 24 марта. В случае успеха 29 числа подопеные Валерия Карпина встретятся в финале с победителем пары Швеция - Чехия.