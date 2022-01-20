«Барселона» может подписать форварда сборной Чехии Шика

Форвард «Байера» и сборной Чехии Патрик Шик может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает El Mundo Deportivo, в услугах 25-летнего футболиста заинтересована «Барселона», готовая усилить свою атакующую линию летом 2022 года. Отмечается, что в шорт-листе сине-гранатовых также находятся Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Душан Влахович («Фиорентина») и Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).

Напомним, что Шик выступает за «Байер» с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне он занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии, забив 18 голов в 16 матчах за леверкузенцев. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шика в 40 миллионов евро.