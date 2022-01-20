Защитник «Вулверхэмптона» Килман входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» планирует укрепить свою оборонительную линию в зимнее трансферное окно.

По информации 90min, руководство «красных дьяволов» рассматривает возможность подписания центрального защитника «Вулверхэмптона» Макса Килмана. В данный момент неизвестно, готовы ли «волки» продать 24-летнего англичанина посреди сезона.

Отметим, что Килман выступает за клуб АПЛ с августа 2018 года. В общей сложности он провел в составе команды 55 матчей, забил один гол и отдал две результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в девять миллионов евро.