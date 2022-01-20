ЦСКА заплатит 350 тысяч евро за аренду Языджи

Агент Адем Чебеджи, клиентом которого является новичок ЦСКА Юсуф Языджи, раскрыл подробности перехода своего подопечного в армейский клуб.

Напомним, что вчера, 19 января, московская команда официально объявила о заключении арендного соглашения с «Лиллем» по 24-летнему футболисту до конца сезона-2021/22.

– Юсуф присоединится к ЦСКА в четверг. Выкуп его контракта не является обязательным для ЦСКА, сумма выкупа – 12 миллионов евро. Стоимость аренды – 350 тысяч евро, – цитирует агента ТАСС.

Добавим, что Языджи защищал цвета «Лилля» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник отыграл за клуб 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Турции полузащитник отыграл 38 встреч (2 гола).