«Ростов» заплатит «Спартаку» около 500 тысяч долларов за переход полузащитника Мельникова

Руководство «Ростова» достигло договоренности со «Спартаком» по поводу трансфера флангового полузащитника красно-белых Степана Мельникова этой зимой.

Как сообщает «РБ-Спорт», ростовчане заплатят за переход 19-летнего футболиста около 500 тысяч долларов. Отмечается, что именно такая сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных.

Напомним, что Мельников является воспитанником академии «Спартака». В составе взрослой команды он отыграл лишь один матч, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне хавбек отыграл 22 встречи за «Спартак-2», забил три гола и сделал одну результативную передачу.