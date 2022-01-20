В «Химках» объяснили подписание контракта с игроком, отбывавшего дисквалификацию за договорной матч

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал подписание контракта с центральным защитником БАТЭ Захаром Волковым.

Напомним, что в августе 2020 года 24-летнего белорус получил двухлетнюю дисквалификацию по причине участия в договорном матче. В сентябре прошлого года к дисквалификации футболиста была применена временная отсрочка исполнения.

– Мы следили за ним, когда «Химки» еще выступали в ФНЛ. Потом случился этот инцидент, после которого мы взяли паузу. Когда он отбыл дисквалификацию и возобновил карьеру, мы вернулись к идее подписания Волкова, уже будучи командой РПЛ. Навели справки у людей, которые были в курсе ситуации. Поняли, что прямого участия в этой истории футболист не принимал, – цитирует Ульянова Sport24.

Добавим, что Волков выступал за БАТЭ с января 2018 года. В общей сложности он провел за борисовчан 84 матча, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом Белоруссии в сезоне-2017/18.

В составе национальной команды футболист отыграл одну встречу.