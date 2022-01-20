«Барселона» продаст Дембеле до конца января

«Барселона» приняла окончательное решение продать форварда клуба Усмана Дембеле. Об этом заявил спортивный директор сине-гранатовых Матеу Алемани.

Ранее стало известно, что испанская команда отказалась продлевать контракт с 24-летним французом на условиях, предложенных представителем футболиста. Отмечалось, что футболист и его агент хотели получить от каталонцев 200 миллионов евро до уплаты налогов за пять лет нового соглашения.

– Очевидно, что Усман не хочет быть частью «Барселоны». Мы сказали футболисту о намерении его продать в ближайшее время. Ожидаем, что игрок будет продан до конца января, – приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В общей сложности он отыграл за клуб 129 матчей, забил 31 гол и отдал 23 ассист. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.