Форвард «Монако» Изидор может перейти «Локомотив» за 2,5 миллиона евро

Нападающий «Монако» Вильсон Изидор может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Согласно данным «Спорт-Экспресса», в услугах 21-летнего француза заинтересован «Локомотив». Отмечается, что руководство железнодорожников готово предложить футболисту контракт на 4,5 года. При этом сумма трансфера игрока составит 2,5 миллиона евро.

Напомним, что Изидор находится в клубной системе «Монако» с лета 2018 года. В составе взрослой команды он отыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.