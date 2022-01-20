Президент «Урала» заявил о готовности принять стыковой матч ЧМ-2022 между сборными России и Польши

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал появившуюся информацию о том, что стыковой матч сборной России против Польши в рамках чемпионата мира 2022 года могут перенести из «Лужников».

Ранее появилась информация, что очная встреча национальных команд, запланированная на 24 марта, может пройти на стадионе «Динамо» в Петровском парке.

– Мы всегда готовы, но, к сожалению, у нас не такой большой стадион. Хотя он будет полон болельщиков, поэтому поддержка обеспечена. В марте месяце у нас тоже будет тяжелое поле, но мы каждый год его готовим. Мы всегда готовы! – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что 29 марта победитель матча сборных России и Польши сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.