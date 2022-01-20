Кафельников назвал Медведева главным фаворитом Australian Open после победы над Кирьосом

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход своего соотечественника Даниила Медведева в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, что сегодня, 20 января, 25-летний россиянин обыграл австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, 6:2. Следующим соперником Медведева станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов.

– У меня не было сомнений по победе Дани даже после третьего сета. Бывают спады в игре. Невозможно держать концентрацию все три часа. Случился сбой, чуть плохо сыграл на своей подаче. Потом класс сказался. Медведев – главный фаворит Australian Open. Если не опустится ниже своего уровня, то будет в финале, – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Добавим, что в прошлом году Медведев дошел до финала Australian Open, уступив в трех сетах первой ракетке мира – сербу Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6).