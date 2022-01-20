«Ювентус» готов продать де Лигта за 65 миллионов евро

Руководство «Ювентуса» установило ценник на центрального защитника клуба Маттейса де Лигта.

Как сообщает La Repubblica, «бьянконери» готовы отпустить 22-летнего нидерландца в другую команду, если за него предложат 65 миллионов евро. Отмечается, что главным претендентом на игрока является «Барселона». При этом конкуренцию сине-гранатовым в борьбе за футболиста составят «Бавария» и «Челси».

Напомним, де Лигт выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за туринцев 98 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее игрок защищал цвета «Аякса», воспитанником которого и является. В составе сборной Нидерландов футболист отыграл 33 встречи (2 гола).