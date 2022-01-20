Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар» после аренды в «Эспаньоле»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена, на правах аренды перешедший в испанский «Эспаньол», заявил, что намерен остаться в каталонском клубе после завершения арендного договора.

«Конечно, я бы хотел остаться. Я вел переговоры с «Эспаньолом» еще прошлым летом, но тогда было не время для перехода, а сейчас оно настало. Я рад быть здесь и с оптимизмом смотрю в будущее», - приводит слова Тонни Mundo Deportivo.

Напомним, что Вильена выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» составила девять миллионов евро. В общей сложности хавбек провел за «быков» 79 матчей, забил девять голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Нидерландов полузащитник отыграл 15 встреч. Ранее голландец поучаствовал в конфликтной ситуации в составе «быков».

По информации различных СМИ, на одной из тренировок игрок повздорил с нападающим Владимиром Ильиным, после чего на эмоциях заявил, что он больше не намерен выступать за «Краснодар».