«Химки» объявили о переходе белорусского защитника Волкова

Пресс-служба ФК «Химки» объявила об аренде защитника белорусского БАТЭ Захара Волкова.

Отмечается, что соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа. По оценке портала «Трансфермаркт», рыночная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро.

К слову, 24-летний игрок обороны является воспитанником «Витебска». Он также защищал цвета «Орши» и «Нафтана». За БАТЭ выступал с 2018 года.

Примечательно, что в начале 2020-го Захар стал фигурантом дела о договорных матчах и получил два года дисквалификации.