Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе договорился об условиях личного контракта с «Сочи». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, срок контракта будет рассчитан на 3,5 года. Зарплата Мелкадзе в «Сочи» составит около 450 тысяч евро в год. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что Мелкадзе является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне нападающий отыграл за команду четыре матча, не отличившись голевыми действиями. Его действующее соглашение рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, что весь прошлый сезон форвард выступал на правах аренды в «Ахмате».