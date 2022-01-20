Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав перешел в датский «Мидтьюлланд»

Пресс-служба датского «Мидтьюлланда» объявила о подписании контракта с бывшим нападающим ЦСКА Вагнером Лавом. Соглашение бразильского футболиста с клубом рассчитано на шесть месяцев.
Напомним, что последней командой форварда был казахстанский «Кайрат», за который он выступал последние два года. За команду из Алматы нападающий провел 56 матчей, в которых смог забить 25 голов и отдать 20 передач. По данным портала Tranfermarkt, действующая трансферная стоимость бразильца оценивается в 750 тысяч евро.
Ранее Вагнер также защищал цвета французского «Монако», турецкого «Бешикташа» и нескольких бразильских клубов.