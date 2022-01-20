В «Химках» рассказали, когда решат вопрос с запретом на регистрацию игроков

ФК «Химки» в ближайшее время планирует решить вопрос с запретом на регистрацию игроков.

«Ситуация не стоит выеденного яйца. Закроем вопрос в течение ближайших недель», - приводит слова источника РИА Новости.

Напомним, что данная мера была введена палатой по разрешению споров РФС в качестве обеспечительной меры для выплаты задолженности перед аккредитованным посредником.

Ранее подмосковный клуб объявил о переходе на правах аренды белорусского защитника БАТЭ Захара Волкова. Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа.

Добавим, что после 18 туров в чемпионате России «Химки» расположились на последней, 16-й позиции, имея в своем активе 14 очков.