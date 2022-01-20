Лещенко сравнил Смолова с Роналду после яркой игры форварда за «Динамо» в товарищеском матче

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил игру нападающего московского «Динамо» Федора Смолова в товарищеском матче против Вооруженных сил Катара. Форвард после перехода из «Локомотива» оформил дубль в первой встрече после возвращения в стан бело-голубых, воспитанником которых он является.

«Смолов, как Роналду - вернулся в родной клуб и сразу же начал забивать. Это не может не радовать», - приводит слова Лещенко Sport24.

Смолов подписал контракт с бело-голубыми до окончания июня 2024 года.