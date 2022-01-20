Решение по увольнению Кирильчевой из ЦСКА будет принято после возвращения команды из Испании

Окончательное решение по увольнению главы клубного канала московского ЦСКА Екатерины Кирильчевой и руководителя SMM-отдела Евгения Михутова будет приниматься 25 января, после возвращения команды из Испании, где команда проводит тренировочный сбор перед возобновлением сезона в РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Напомним, анонсировав подписание турецкого футболиста Юсуфа Языджи, клуб выложил вымышленные переговоры с ним, в ходе которых представители армейцев якобы уговаривают игрока перейти в столичную команду, использовав в качестве аргумента фразу: «У нас здесь много Наташ», после чего хавбек отвечает, что будет через пять минут.

Данная публикация вызвала общественный резонанс. Позже пост был удален из всех клубных аккаунтов в соцсетях красно-синих.

Ранее стало известно о том, что Языджи перешел в ЦСКА из французского «Лилля» на правах аренды с правом последующего выкупа. В текущем сезоне турок провел 22 матча, в которых забил один мяч.