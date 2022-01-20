«Интернасьонал» назвал условие, при котором продаст Юри Алберто в «Зенит»

Бразильский «Интернасьонал» готов продать нападающего команды Юри Алберто в «Зенит», однако требует за это серьезную компенсацию.

По информации UOL, в связи с потерей клубом сразу двоих игроков атаки, бразильцы не намерены отдавать форварда меньше, чем за 20 миллионов евро.

По сообщениям различных СМИ конкурентами питерцев в борьбе за 20-летнего футболиста являются лондонский «Арсенал», «Милан» и «Барселона».

Всего в составе «Интернасьонала» Алберто провел 84 матча, в котором забил 29 мячей и сделал пять результативных передач.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.