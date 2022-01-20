Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, обследование экс-игрока будет направлено на получение информации о его онкологическом заболевании.
В сентябре 2021 года нападающий перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
Добавим, что Пеле за свою карьеру выступал за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос». Провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии. Пеле - единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок.
источник: ESPN