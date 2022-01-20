Обамеянг может перейти в «ПСЖ», «Милан» или «Ювентус»

Форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть команду и переехать в Италию, Испанию или во Францию.

По информации Sky Sports, три клуба направили лондонцам запрос о состоянии здоровья футболиста, поскольку того преследуют проблемы с сердцем. Речь идет о «ПСЖ», «Милане», «Ювентусе», «Севилье» и «Марселе».

Напомним, в текущем сезоне 31-летний нападающий провел 14 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Текущее соглашение футболиста с «Арсеналом» рассчитано до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.