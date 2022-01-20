Шварц - о победе «Динамо» со счетом 12:0: Серьезно подошли к игре

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после разгромной победы в товарищеском матче над командой Вооруженных сил Катара (12:0).
«Серьезно подошли к игре, сыграли очень интенсивно, забили очень красивые мячи. Я доволен результатом. Хочу отметить хороший старт этого года.», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба бело-голубых.
Отметим, что дубль оформил воспитанник «Динамо» Федор Смолов в первой игре после перехода из «Локомотива».
Также в составе московского клуба по два гола забили Константин Тюкавин, Андрей Мазурин и Ярослав Гладышев. По разу отличились Кирилл Жуковский, Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов и Даниил Фомин.
источник: ФК «Динамо» (Москва)