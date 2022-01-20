Агент Алберто - об интересе «Зенита»: Это большой клуб, который играет в Лиге чемпионов

Футбольный агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто, отреагировал на информацию об интересе петербургского «Зенита» к своему клиенту.

«Юри нравится проект «Зенита». Это большой клуб, который играет в Лиге чемпионов. Мы прекрасно знаем о нём. Но у нас с «Зенитом» пока не было никаких контактов, мы обо всём узнаем из прессы», - приводит слова Кюри «СЭ».

Напомним, что Юри выступает за «Интернасьонал» с августа 2020 года. Всего в составе бразильского клуба Алберто провел 84 матча, в котором забил 29 мячей и сделал пять результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.