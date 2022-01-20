«Реал» в мешьшинстве вырвал победу у «Эльче» в дополнительное время матча Кубка Испании

Мадридский «Реал» на выезде победил «Эльче» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча в основное время завершилась со счетом 0:0, а в дополнительное время сильнее оказались «сливочные» - 2:1.

В составе «королевского клуба» отличились Иско (108-я минута) и Эден Азар (115-я). «Эльче» ответил голом в исполнении Гонсало Верду (103-я).

Примечательно, что со 102-й минуты мадридцы играли в меньшинстве из-за удаления Марсело. Составы уравнялись на 122-й минуте после того, как вторую желтую карточку получил Пере Милья.

Соперник «Реала» в 1/4 финала Кубка Испании станет известен после жеребьевки.