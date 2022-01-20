Агент Мино Райола переведен в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья.

Как сообщает немецкий Bild, у специалиста возникли проблемы с легкими.

Напомним, ранее сообщалось, что Райола был экстренно госпитализирован и прооперирован в Милане. О причинах госпитализации ничего не сообщалось.

Позже источники, близкие к окружению агента, заявили, что операции не было, а госпитализация была плановой.

Мино является гражданином Нидерландов. Райола - один из самых влиятельных агентов в мире. Среди клиентов 54-летнего специалиста - голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд и шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

Три года назад ФИФА и Итальянская федерация футбола отстраняли Райолу от футбольной деятельности сроком на три месяца.