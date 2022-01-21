Дубль Жоты в матче с «Арсеналом» вывел «Ливерпуль» в финал Кубка английской лиги

В ответном полуфинальном поединке Кубка английской лиги «Ливерпуль» в гостях обыграл лондонский «Арсенал» и вышел в финал турнира.
Поеду команде Юргена Клоппа принес дубль португальского нападающего Диогу Жоты, отличившегося на 19-й и 77-й минутах. Оба раза форварду ассистировал Трент Александер-Арнольд.
Хозяева доигрывали матч в меньшинстве: на последней минуте основного времени вторую желтую карточку получил Томас Парти. Первый «горчичник» хавбек схватил тремя минутами ранее.
Напомним, первая встреча на «Энфилде» закончилась вничью 0:0.
В финале «Ливерпуль» сыграет против «Челси».
Кубок английской лиги
Полуфинал. Ответный матч
«Арсенал» (Лондон) - «Ливерпуль» - 0:2 (0:1)
Голы: Жота, 19; 77
Удаление: Парти, 90
Первый матч: 0:0.
источник: «Советский спорт»