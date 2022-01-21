Льорис продлит контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис продолжит свою карьеру в лондонском клубе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, руководство «шпор» договорилось с 35-летним французом по поводу продления контракта. Отмечается, что новое соглашение вратаря с командой будет рассчитано до конца сезона-2023/24.

Напомним, что Льорис пополнил состав «Тоттенхэма» в августе 2012 года. В общей сложности он отыграл за лондонцев 395 матчей, пропустив 443 гола и 134 раза отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Лиона» и «Ниццы». В составе сборной Франции голкипер провел 136 встреч, став чемпионом мира в 2018 году.