«Бетис» заинтересован в подписании Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Согласно информации The Sun, в услугах 25-летнего украинца заинтересован «Бетис». Отмечается, что команда из Севильи готова заключить сделку с «горожанами» по поводу перехода футболиста в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Зинченко перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы» за два миллиона евро. В общей сложности он провел 112 матчей в составе клуба АПЛ, забил два гола и отдал девять ассистов. Вместе с командой хавбек стал трехкратным чемпионом Англии.

Действующий контракт футболиста с «манкунианцами» рассчитан до конца сезона-2023/24. Портал Transfermarkt оценивает его нынешнюю стоимость в 25 миллионов евро.