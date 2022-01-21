Моуринью заявил, что не планирует уходить из «Ромы» ради работы в «Эвертоне»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал свое возможное назначение на пост главного тренера «Эвертона».

Ранее появилась информация, что руководство «ирисок» заинтересовано в трудовом сотрудничестве с португальским специалистом после того, как команду покинул Рафаэль Бенитес.

– В данный момент я не хочу уходить из «Ромы» ради того, чтобы работать в другом клубе. Мой контракт с римлянами рассчитан на три года, и я считаю себя частью этого проекта, – приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Напомним, что 58-летний Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. Под его руководством «волки» одержали 18 побед, три раза сыграли вничью и потерпели десять поражений. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

В данный момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков в 22 турах.