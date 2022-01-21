Экс-форвард «Локомотива» и «Спартака» Зе Луиш может продолжить свою карьеру в чемпионате Франции

Нападающий Зе Луиш, недавно покинувший состав «Локомотива», может стать игроком «Труа».

По информации L'Equipe, французский клуб рассматривает кандидатуру 30-летнего футболиста из Кабо-Верде в качестве усиления атакующей линии этой зимой. Отметим, что в данный момент игрок пребывает в статусе свободного агента.

Напомним, что Зе Луиш выступал за «Локомотив» с октября 2020-го по январь 2021 года. Всего за железнодорожников он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал три ассиста.

В период с 2015 по 2019 годы нападающий защищал цвета «Спартака». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России.