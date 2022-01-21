«Милан» отказался от приобретения Азмуна этой зимой

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун мог продолжить свою карьеру в «Милане».

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, руководству «россонери» предложили подписать иранского футболиста в зимнее трансферное окно. Отмечается, что красно-черные отказались от приобретения 27-летнего форварда, поскольку игрок не входит в сферу интересов клуба.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Байера», «Лиона» и «Ювентуса».

Добавим, что в текущем сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч, в которых забил десять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022 года.