Александр Медведев: Алберто присоединится к «Зениту» летом? Пока нечего комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившуюся информацию о том, что форвард «Интернасьонала» Юри Алберто пополнит состав петербургского клуба летом 2022 года.

Ранее стало известно, что руководство сине-бело-голубых достигло договоренности с бразильской командой по переходу 20-летнего футболиста. Отмечалось, что сумма трансфера за нападающего составит около 20 миллионов евро.

– Юри Алберто присоединится к «Зениту» летом? Пока нечего комментировать. Каким летом? Когда у них лето – у нас зима. Наберитесь терпения, – приводит слова Медведева «Чемпионат».

Напомним, что Алберто выступает за «Интернасьонал» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 84 матча, забил 29 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до 31 июля 2025-го.