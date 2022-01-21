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Александр Медведев: Алберто присоединится к «Зениту» летом? Пока нечего комментировать

В данный момент бразильский футболист выступает за «Интернасьонал».
21 января 2022 12:18
автор: Владислав Корегин

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившуюся информацию о том, что форвард «Интернасьонала» Юри Алберто пополнит состав петербургского клуба летом 2022 года.

Ранее стало известно, что руководство сине-бело-голубых достигло договоренности с бразильской командой по переходу 20-летнего футболиста. Отмечалось, что сумма трансфера за нападающего составит около 20 миллионов евро.

– Юри Алберто присоединится к «Зениту» летом? Пока нечего комментировать. Каким летом? Когда у них лето – у нас зима. Наберитесь терпения, – приводит слова Медведева «Чемпионат».

Напомним, что Алберто выступает за «Интернасьонал» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 84 матча, забил 29 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до 31 июля 2025-го.

источник: Чемпионат.com
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