Фанаты «Спартака» объявили бойкот матчам РПЛ из-за закона о fan ID

Фанатские объединения московского «Спартака» договорились о бойкоте матчей РПЛ из-за утвержденного властями закона о внедрении в России системы идентификации болельщиков fan ID.

Как сообщает телеграм-канал «Арена@незыгарь», бойкот вступит в силу уже с возобновлением сезона в феврале. Для фанатов, нарушивших соглашение, предусмотрены санкции в виде отчисления из группировок и объявления персонами нон-грата.

При этом активным болельщикам не возбраняется ездить с командой на выезды, но без посещения стадиона.

Напомним, закон о введении системы fan ID был подписан президентом в канун Нового года, а его положения вступят в силу с 1 июня 2022 года.

Согласно его требованиям, для посещения спортивных мероприятий зрителям будет необходимо оформить персонифицированную карту болельщика.