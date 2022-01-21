Нападающий «Монако» Изидор сегодня пройдет медосмотр в «Локомотиве»

Форвард «Монако» Вильсон Изидор все ближе к тому, чтобы пополнить состав «Локомотива».

Согласно информации Le Parisien, сегодня, 21 января, у 21-летнего француза запланировано медицинское обследование в испанской Марбелье, где железнодорожники проводят свой зимний тренировочный сбор. Отмечается, что сумма трансфера за футболиста составит 3,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, что московская команда подпишет с нападающим контракт на 4,5 года.

Напомним, что Изидор находится в клубной системе «Монако» с лета 2018 года. В составе взрослой команды он отыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.