В Госдуме отреагировали на решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи РПЛ

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала решение фанатов московского «Спартака» бойкотировать матчи РПЛ в связи с введением закона о внедрении системы fan ID.

«В законе о Fan ID не сказано, что он будет введен в РПЛ. Ни слова об этом. Что они собираются бойкотировать? Если им не нравится сам факт введения закона, то зачем они ходили на чемпионат мира? Я не понимаю смысла таких действий. Они могут высказать свои претензии к федерации футбола. Зачем бойкотировать то, чего нет? Чем закон может не нравиться - там ничего нет. Правительство разве говорило о том, что введет Fan ID?

Мне не нравится данное заявление. Очень странно звучит положение об исключении фанатов, если они будут ходить на матчи. Люди любят футбол, а не околофутбольные разборки. Делить одних и других - неправильно. Я лично за футбол. Болельщики должны его смотреть независимо от ограничений», - приводит слова Журовой Sport24.ru.

Напомним, ранее стало известно о том, что фанатские объединения красно-белых договорились отказаться от посещения матчей своей команды из-за нового закона о введении на российских стадионах системы обязательной идентификации болельщиков.

Проект был принят в трех чтениях Госдумой, прошел согласованием в Совете Федерации и был подписан президентом страны в канун Нового года. Его положения, согласно которым каждый зритель, посещающий спортивные мероприятия, обязан оформить персонифицированную карту болельщика, вступят в силу с 1 июня 2022 года.